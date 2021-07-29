Фургал заявил об отсутствии медицинской помощи после перенесенного коронавируса

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал об отсутствии необходимой медицинской помощи со стороны сотрудников следственного изолятора «Лефортово». Об этом он сообщил в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, передает ТАСС.

Фургал подчеркнул, что после перенесенного коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония.

«У меня двусторонняя пневмония, однако никакого соответствующего лечения в СИЗО мне не предоставляют. Мне не назвали ни одну причину, не показали ни одну улику о моей причастности по предъявленным обвинениям», — сказал он.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в якобы организации убийств в 2000-х годах. Московский городской суд 5 июля продлил чиновнику арест до 7 октября.

Также стало известно, что Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края. Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян рассказал, что «не может ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию». Он отметил, что подзащитному новых обвинений предъявлено не было.