В России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 23 270 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 22 420 случаев инфекции.

Отмечается, что у 9,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 799 человек, при этом вылечились 20 834 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 356), Санкт-Петербург (1 925), Московская область (1 325). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (11) и Чукотском автономном округе (11).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 218 502 случая коронавируса. За весь период умерли 156 977 человек, выздоровели 5 568 363 человека.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что полный цикл вакцинации от коронавируса в стране прошли 21,3 млн человек.