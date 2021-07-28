В Париже неизвестный на электросамокате похитил из бутика драгоценности на €2 млн

Неизвестный мужчина во вторник, 27 июля, ограбил ювелирный магазин Chaumet в центре Парижа, он похитил украшения на сумму от €2 млн до €3 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что злоумышленник подъехал на электросамокате к бутику, который находится на улице Франсуа-Эр сразу за Елисейскими Полями (8-й округ) около 17.10 (18.10 мск). Затем он вошел в магазин и, угрожая сотрудникам пистолетом, забрал драгоценности и скрылся.

Сейчас полиция ведет поиски грабителя, начато расследование.

Согласно камерам видеонаблюдения, ограбление совершил седовласый мужчина, одетый в светло-серый костюм, на нем была белая рубашка и галстук.

Персонал магазина рассказал полиции, что сначала мужчина притворился покупателем и просил показать ему различные дорогие украшения, потом он вытащил оружие. В результате ограбления никто не пострадал.

В марте сообщалось, что дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный магазин в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, разбили молотком витрину и убежали.