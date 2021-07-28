В кинотеатре США устроили стрельбу во время фильма «Судная ночь навсегда»

Перестрелка произошла в кинотеатре города Корона, штат Калифорния. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, сообщает Fox News.

«Женщину, погибшую на месте происшествия, опознали как Райли Гудрич. Другой пострадавший, 19-летний Энтони Барахас, был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что стрельба возникла во время показа фильма «Судная ночь навсегда», который пострадавшие посетили вместе. Всего на этот сеанс было продано шесть билетов. В настоящее время полиция пытается установить личности нападавших.

Во время последнего Дня независимости США были убиты по меньшей мере 150 человек. В крупных городах по всей стране наблюдался резкий рост преступлений с применением оружия. Данные включают количество инцидентов со стрельбой и жертв насилия с применением оружия за 72 часа (со 2 по 4 июля).