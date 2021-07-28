Мишустин назвал инструменты для развития инфраструктуры в регионах

Специальные кредиты и облигации могут помочь в решении накопившихся проблем в инфраструктуре регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«По инициативе главы государства мы ввели новые инструменты развития регионов. Это то, о чем мы говорили, — инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации», — пояснил премьер.

По его словам, эти средства помогут разрешить большое количество проблем, а также «навести порядок» в региональной инфраструктуре. Он подчеркнул, что граждане ждут современного территориального планирования и хорошей логистики.

Ранее заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила о необходимости создания фонда развития сельских территорий. По ее словам, одной из самых острых проблем развития сельских территорий является создание современной транспортной коммунальной инфраструктуры.