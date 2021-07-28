Два человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажке в Барнауле

Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле выросло до двух. Среди пострадавших ребенок, на месте работают экстренные службы, сообщает на официальном сайте администрация города.
«Сегодня, 28 июля, около 9 утра в многоквартирном доме по ул. Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа,» — уточнили в администрации.
Взрыв раздался в подъезде дома №3
Сейчас на месте ЧП находятся оперативные ведомства и глава Барнаула Вячеслав Франк. Обстоятельства взрыва в настоящий момент уточняются, там работают спасатели.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Барнауле. «Без пожара. По предварительной информации, травмирован один человек», — поясняли в экстренном ведомстве по Алтайскому краю.