Два человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажке в Барнауле

Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле выросло до двух. Среди пострадавших ребенок, на месте работают экстренные службы, сообщает на официальном сайте администрация города.

«Сегодня, 28 июля, около 9 утра в многоквартирном доме по ул. Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа,» — уточнили в администрации.

Взрыв раздался в подъезде дома №3

Сейчас на месте ЧП находятся оперативные ведомства и глава Барнаула Вячеслав Франк. Обстоятельства взрыва в настоящий момент уточняются, там работают спасатели.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Барнауле. «Без пожара. По предварительной информации, травмирован один человек», — поясняли в экстренном ведомстве по Алтайскому краю.