В Москве тестовое голосование об обязательной вакцинации пройдет 29 и 30 июля

В Москве тестовое голосование об обязательной вакцинации от коронавируса пройдет 29 и 30 июля. Об этом сообщается на портале Mos.ru.

Отмечается, что благодаря голосованию будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.

Так, горожане ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Присоединиться к голосованию смогут все жители столицы от 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале. Дополнительно регистрироваться для тестирования им не придется.

Голосование будет открыто с 08.00 29 июля и продолжится до 20.00 30 июля.

Также сообщается, что наряду с москвичами проверять систему будут хакеры, им необходимо будет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу. Тот, кто справится с этой задачей, получит денежный приз в размере двух миллионов рублей. После завершения тестирования специалисты изучат все попытки взлома, чтобы сделать онлайн-голосование еще более безопасным.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Магаданской области.