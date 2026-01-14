Глава Гагаузии приняла участие в заседании суда по видеосвязи

Гуцул и активистка блока «Победа» Попан участвуют в заседании суда по видеосвязи

Апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политического блока «Победа» Светланы Попан. Об этом сообщает РИА Новости.

Гуцул и Попан приняли участие в заседании суда по видеосвязи.

«Суд отклонил наше ходатайство и посчитал, что присутствие Попан и Гуцул по видеосвязи достаточно, чтобы они могли реализовать свои права», — сказал адвокат Николай Бриа.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.