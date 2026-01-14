Размер шрифта
Муж задушил жену, потому что она отказывала ему в сексе 8 лет

NDTV: в Индии муж задушил отказывавшую ему 8 лет в сексе жену
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В городе Индор, штат Мадхья-Прадеш, был арестован мужчина по обвинению в убийстве своей жены. Мотивом преступления стало то, что супруга отказывала ему в сексе в течение восьми лет, пишет NDTV.

По словам заместителя комиссара полиции Шрикришны Лалчандани, 40-летняя женщина скончалась на территории полицейского участка, куда ее без сознания привез сам муж. Он заявил, что супруга потеряла сознание и упала дома в результате внезапного повышения артериального давления. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение.

Во время допроса мужчина признался в совершении преступления. По его словам, причиной конфликта стало то, что супруга на протяжении последних восьми лет отказывалась вступать с ним в интимные отношения, что, как утверждает обвиняемый, вызвало у него сильный гнев. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

В Индии родители невесты зарезали молодоженов сразу после свадьбы.

