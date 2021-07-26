Написавший письмо Путину австрийский мальчик рассказал, за что любит Россию

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший в своем письме президента РФ Владимира Путина не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал, где повесит фото российского лидера с автографом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», — рассказал Маттеус, объясняя, почему решил написать российскому президенту.

По его словам, он не ожидал, что получит ответ от Путина на свое письмо.

Маттеус поделился, что учит русский язык для того, чтобы в будущем стать футбольным вратарем в России. Также мальчик признался в любви к истории России.

Отец мальчика в свою очередь рассказал, что хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо его сына российскому посольству в Австрии. По словам мужчины, Ляйтль лично знаком с Путиным и очень высокого мнения о президенте России.

«Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль», — поделился Маттеус, показывая полученные подарки.

Он сказал, что повесит фотографию Путина с его автографом над кроватью в своей комнате.

Ранее мать 10-летнего австрийца рассказала о письме сына Путину.