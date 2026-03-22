Ученые установили, что демократия зародилась не в Древней Греции

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

SciAdv: демократия могла возникнуть не только в Древней Греции
Petros Giannakouris/AP

Ученые установили, что демократия могла возникнуть не только в Древней Греции: формы коллективного управления существовали во многих обществах по всему миру. Об этом сообщает издание Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances (SciAdv).

Долгое время в исторической традиции считалось, что демократические институты появились исключительно в античном Средиземноморье — прежде всего в Афинах. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, международная группа исследователей изучила 40 политических систем из 31 древнего общества Европы, Азии и Америки.

Поскольку многие из них не оставили письменных источников, ученые разработали специальный «индекс автократии», основанный на археологических признаках. В него вошли 27 показателей, включая устройство городов, архитектуру, произведения искусства, административные структуры и признаки экономического неравенства.

Например, большие общественные площади и здания, где могли собираться жители, указывали на более коллективную систему управления. Напротив, города, где все дороги вели к дворцу правителя, а архитектура подчеркивала его величие — например, монументальные гробницы или статуи правителей, — чаще отражали автократическую власть.

Анализ показал, что некоторые общества демонстрировали уровни коллективного управления, сопоставимые с античной Грецией. Среди них — город Мохенджо-Даро ( город цивилизации долины Инда, территория современного Пакистана) а также мезоамериканские центры Теотиуакан и Монте-Альбан. В Северной Америке похожие элементы инклюзивного управления существовали у индейского объединения Конфедерация ирокезов.

Еще один вывод исследования заключается в том, что размер государства или сложность социальной структуры сами по себе не определяли тип политической системы. Более важным фактором оказалось то, как правители получали ресурсы.

Если власть финансировалась за счет контролируемых элитой источников — например, торговли или добычи ресурсов — общество чаще становилось автократическим. Если же доходы формировались из широких налогов или общинного труда, власть чаще распределялась между различными группами населения.

Ранее ученые обнаружилиобнаружили в Греции древнее подземное озеро.

 
Теперь вы знаете
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!