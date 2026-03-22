Грузинскому народу передали соболезнования от Путина в связи с кончиной патриарха Илии II

Швыдкой передал соболезнования от Путина на прощании с Илией II в Тбилиси

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой передал грузинскому народу от Владимира Путина соболезнования по поводу кончины главы Грузинской православной церкви Илии II. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Швыдкой <...> передал глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии», — говорится в посте.

Швыдкой приехал на похороны католикоса-патриарха всея Грузии. Церемония прощания прошла в Тбилиси 22 марта. Гроб с телом старейшего патриарха Грузии привезли к Сионскому собору, где его и похоронят.

По данным «Sputnik Грузия», сотни тысяч верующих пришли проститься с патриархом. Илию II похоронят между двумя святынями – Крестом святой Нины и Иконой Иверской Божьей матери.

Соболезнования выразили Секция интересов России в Грузии, король Великобритании Карл III, митрополит Буэнос-Айресский и Аргентинский Сантьяго и др. На церемонию прощания в Тбилиси прибыли президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова. Накануне на панихиде присутствовала и делегация Ватикана. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал Илию II главным объединителем нации.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, ему было 93 года. Он возглавлял патриарший престол с 1977 года. В грузинском минздраве рассказали, что Илия II умер в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности.

Ранее стала известна последняя воля Илии II.