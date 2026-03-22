Автора песни «Я люблю мать своего друга» обвинили в неуважении традиционных ценностей

Певец Илюша призвал относится с юмором к песне «Я люблю мать своего друга»

Певец Илюша (Илья Абрамов – настоящее имя) в беседе с изданием «Подъем» ответил на обвинения в нарушении традиционных ценностей.

Илюшу раскритиковали после того, как он спел свой трек «Я люблю мать своего друга» на шоу Андрея Малахова «Песни для души». Артист признался, что ожидал неоднозначной реакции на его выступление. Он объяснил, что его композицию восприняли слишком серьезно.

Абрамов выступает в жанре «юмористического шансона». Артист подчеркнул, что его треки ироничные и их не стоит воспринимать всерьез.

«Кто-то исполняет серьезные и лиричные песни, мой жанр — юмористический шансон. К негативу отношусь с пониманием, моя аудитория смотрит это через призму юмора», — поделился певец.

Илюша не согласился с мнением, что подрывает традиционные ценности. Его треки, как подчеркнул артист, не несут цели что-либо разрушать или навязывать.

«Скорее, она (песня) про эмоции и настроение. А все остальное, как обычно, во многом зависит от того, с каким настроем человек это слушает», — рассказал артист.

Абрамов стал известен благодаря «шансону для зумеров». В своих треках он в юмористической форме поет об увлечением компьютерными играми, трудностях офисных работников и любви к стримершам с интимным контентом.

Ранее сообщалось, что уехавший из России актер начал просить донаты в сети.