Россиянам рассказали, чем грозит принятие нового закона о соседях

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, как повлияет на россиян новый законопроект о соседях. Об этом сообщает «Прайм».

В настоящее время Госдума рассматривает проект закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации», который направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах с целью не мешать комфортному проживанию остальных граждан.

По словам Редина, в настоящее время арендаторов практически невозможно привлечь к какой-либо ответственности. Закон обяжет собственников помещения возмещать ущерб пострадавшей стороне, причиненный арендаторами по принципу солидарной ответственности. Таким образом, соседи, чьи права были нарушены, смогут обращаться в суд с требованием о возмещении ущерба, как к арендатору, так и к арендодателю, допустившего нарушителя в свое помещение.

При этом собственник сможет возложить обязательства компенсации на арендаторов, допущенных им в помещение по договору.