Путин дал поручение кабмину в связи с ЧП на Транссибе

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойное обеспечение прилегающих районов к Транссибирской железнодорожной магистрали, где размыло обе ветки и произошло обрушение моста. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он добавил, что первую ветку Транссиба после ЧП планируется восстановить за 2-2,5 суток, а для ремонта второй потребуется около пяти дней.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье несколько дней идут сильные ливни с грозами, из-за паводка обрушился железнодорожный мост. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.