МИД: Россия добивается от Турции немедленного получения информации об аресте своих граждан

Россия ведет консультации с рядом стран, в частности с Турцией, о том, чтобы немедленно получать информацию об аресте российских граждан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму, на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», передает ТАСС.

Министр напомнил, что у РФ с большинством государств мира есть консульские конвенции, которые требуют, чтобы при аресте граждан их страны сразу об этом оповещались.

«Вот сейчас мы с нашими турецкими соседями ведем такую работу, и там есть позитивные сдвиги, потому что до недавнего времени они арестовывали наших граждан, в основном по обвинению в причастности к террористической деятельности», — сказал он.

При этом глава МИД добавил, что турецкая сторона в последнее время, пока Россия не занялись этим вопросом вплотную, экстрадировала людей, россиян, обвиняемых в терроризме, «причем не в Россию, а в третьи страны».