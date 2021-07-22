Производство сывороток и вакцин в России выросло на 21,7%

В июне производство сывороток и вакцин выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 905 млн доз, говорится в материалах Росстата.

«Выпуск в ампулах составил 783 тыс. штук, что в 5 раз больше, чем в июне 2020 года, и в 6,4 раза больше, чем в мае 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 8,6% по сравнению с июнем прошлого года увеличилось производство витаминов, провитаминов и их производных — до 52,9 т. По сравнению с маем текущего года этот показатель вырос на 19%.

Выпуск антибиотиков по сравнению с июнем 2020 года вырос до 58,6 тонн, что на 71,4%, по сравнению с маем 2021 года – на 12,7%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса. Он отметил, что производители российских вакцин постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства, однако это невозможно сделать «сиюсекундно».

Как недавно сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России разрабатывают проект «санитарного щита» - его результатом станет предупреждение развития пандемий. Как отметила вице-премьер, «санитарный щит» позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины – за четыре месяца.