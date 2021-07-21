СМИ узнали о новом уголовном деле против Фургала

Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«В отношении Сергея Фургала следователями расследуется дело, в рамках которого экс-губернатору могут предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ)», — рассказал источник.

Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян рассказал, что «не может ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию». Он отметил, что подзащитному новых обвинений предъявлено не было.

Ранее Московский городской суд продлил арест Фургала.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника, на данный момент срок ареста продлен до 8 июня 2021 года.

По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.