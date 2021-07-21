В Омске задержали «шоколадного преступника»

Полиция Омска задержала мужчину, укравшего конфеты на сумму около 2,5 тыс рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Инцидент произошел в торговом павильоне на улице Лермонтова.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный похитил дорогостоящие конфеты на общую сумму почти 2,5 тыс рублей.

«Пока продавец обслуживала другого клиента в зале, фигурант воспользовался моментом, схватил банку с конфетами, находящуюся рядом с кассой, и высыпал сладости себе в пакет. Сразу после этого мужчина скрылся, оставив на прилавке упаковку муки», – подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Личность 32-летнего мужчины удалось установить при просмотре записи с камер видеонаблюдения.

Омича задержали в тот же день, к этому моменту подозреваемый уже съел все конфеты.

Дознавателем городского отдела полиции № 9 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса России (грабеж).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве 33-летний мужчина украл кондитерские изделия на 340 тыс рублей.