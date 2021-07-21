Песков прокомментировал ситуацию c программой Pegasus, подозреваемой в шпионаже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет необходимости в принятии дополнительных мер из-за ситуации вокруг ПО Pegasus. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, каких-либо мер, связанных с усилением безопасности после скандала с израильской системой электронного шпионажа, не надо вводить.

«Регулярно принимаются меры безопасности, в дополнительных мерах необходимости нет», — уточнил Песков.

Он добавил, что президент России, кабинет министров, администрация главы государства, а также другие ведомства страны, пользуются системой специальной сети, которая защищена достаточно надежно.

Ранее стало известно, что три президента и десять премьеров могли стать объектами слежки через Pegasus. Среди действующих президентов в списке были Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), среди нынешних премьеров — Имран Хан (Пакистан) и другие.

Также сообщалось, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона мог прослушиваться с помощью шпионского ПО от израильской компании NSO Group.