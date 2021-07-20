Корабль New Shepard с Безосом завершил суборбитальный полет

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с основателем компании Amazon Джеффом Безосом завершил первый суборбитальный полет. Трансляция полета велась на сайте компании.

New Shepard отправился в космос со стартовой площадки в Техасе. В команду, помимо Безоса, вошли его брат, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен (они стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшими в космосе). Они провели в невесомости несколько минут, после чего вернулись на землю.

Один из членов команды, Оливер Дэмен, только закончил школу и готовится к поступлению в колледж. Его отец — предприниматель из Нидерландов Джос Дэмен, генеральный директор компании Somerset Capital Partners. Сообщается, что бизнесмен заплатил некую сумму денег, чтобы его сын мог принять участие в запуске New Shepard.

Принявшая участие в полете американка Уолли Фанк в 1961 году стала лучшей в рамках программы «Женщины в космосе», которая позже была отменена. Никто из участников программы так и не отправился в полет. На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк. Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость.

В июне текущего года Безос анонсировал свой суборбитальный полет в космос на корабле компании Blue Origin. Ранее эксперты оценили вероятность того, что миллиардер Джефф Безос погибнет в ходе первого суборбитального полета его корабля New Shepard. По их словам, корабль 15 раз запускался на ракете, и лишь раз был отмечен отказ техники – при посадке разбилась ракета, что является «невероятно хорошим показателем, считают инженеры. В случае Безоса риск снижало и то, что полет был короткий, без выхода на орбиту, и использовался довольно простой двигатель.

До этого ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту совершил полет к границе космоса и успешно вернулся на Землю. Корабль совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.