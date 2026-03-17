В ФИФА ответили на вопрос о переносе матчей Ирана на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает, что все сборные проведут игры чемпионата мира 2026 года в соответствии с запланированным расписанием. Заявление организации опубликовал журналист Роб Харрис на своей странице в соцсети X.

«ФИФА находится в регулярном контакте со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения подготовки к чемпионату мира 2026 года. ФИФА с нетерпением ожидает, что все участвующие команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием матчей», — говорится в заявлении.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

17 марта стало известно, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей чемпионата мира из США в Мексику.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран в случае неучастия, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее Иран потребовал от ФИФА отозвать у США право на проведение ЧМ.