Полторы тонны метамфетамина нашли в тайнике в Ленобласти

Полицейские нашли тайник с полутора тоннами метамфетамина в Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сначала правоохранители обнаружили 60 кг метамфетамина в Лисинском сельском поселении Тосненского района области. В ходе расследования выяснилось, что на этом участке находится закопанный в землю тайник с наркотиками.

«Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин», — рассказала Волк.

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