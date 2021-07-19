Отец сбившей троих детей в Москве девушки выразил готовность возместить ущерб семье

Отец Валерии Башкировой, сбившей на пешеходном переходе в Москве троих детей, выразил соболезнования семье погибших. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Мужчина также выразил готовность полностью возместить материальный ущерб и выплатить моральную компенсацию семье погибших детей.

«Зайдем в долги, но по максимуму постараемся возместить», — сказал Эдуард Башкиров.

Ранее мужчина рассказал свою версию произошедшего.

Тверской суд Москвы заключил Валерию Башкирову под стражу до 16 сентября 2021 года.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

В субботу суд заключил девушку под домашний арест до 15 сентября. Позднее по требованию прокуратуры следствие попросило изменить меру пресечения на заключение под стражу.