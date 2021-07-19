Эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египета

Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал о возможных причинах, по которым Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египта. Об этом сообщает газета «Известия».

«За решением открыть полеты следует технологический процесс. В том числе определение частотности, которая соответствует безопасности», — отметил он.

По мнению специалиста, безопасность в аэропортах напрямую зависит от количества пассажиров.

«Допустим, в аэропорту Хургады подтвердили безопасность по нашим стандартам. Но если завалить ее рейсами и пассажирами, может быть провал, может не хватить сотрудников, появятся очереди, может упасть качество обеспечения безопасности», — подчеркнул Гусаров.

Также авиаэксперт сообщил, что туристы летают в Египет из других стран, и, скорее всего, у Росавиации есть данные о том, что в местных аэропортах на сегодняшний день очень высокая загрузка.

19 июля Федеральное агентство воздушного транспорта отказало авиаперевозчикам в регистрации рейсов в Египет.

Ранее в Минтрансе объяснили, почему Росавиация не разрешила российским авиакомпаниям летать в Египет.