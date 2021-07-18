Третий человек погиб при лобовом столкновении поездов в Приамурье

Число погибших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области выросло до трех, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Сегодня было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин. Профессионалы смогли его зафиксировать — извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода», — рассказали в центре.

В настоящее время продолжаются поиски второго пропавшего. Еще три человека находятся в больнице города Зея.

Столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак, на участке железной дороги Улак — Эльга, на путях необщего пользования.

Причиной аварии мог стать сердечный приступ машиниста.