В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие

В Новом районе Сухума произошла перестрелка, сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на очевидца.

По слова очевидца, в результате произошедшего погибли двое мужчин, проходивший мимо мужчина был ранен. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным источника «Газеты.Ru», еще три человека получили ранения. Перестрелка, как рассказал источник, по предварительным данным, «связана с недавним убийством в Сухуме 18 мая племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы».

В настоящее время официальной информации об инциденте от абхазского министерства внутренних дел нет.

Племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы Кемал Ардзинба был ранен при перестрелке 18 мая, он скончался в больнице от полученных ран.