Меркель и Байден прокомментировали масштабы наводнений в Германии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме прокомментировали масштабы наводнений на западе Германии, сообщает Associated Press.

«Окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни», — заявила германский федеральный канцлер.

Американский президент выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших и пропавших без вести.

Ранее власти округа Арвайлер германской федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили о более чем 1,3 тыс пропавших без вести в результате наводнений.

Аномальные по силе ливни затопили самый промышленно развитый и густонаселённый регион страны — Северный Рейн-Вестфалию, а также несколько соседних земель.

Разрушены, подтоплены или серьёзно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Есть погибшие и в соседней Бельгии. Восток страны тоже уходит под воду из-за ливней.