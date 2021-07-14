Мужчина угрожал взорвать гранату на железнодорожной станции под Тверью

Мужчина угрожал устроить взрыв на железнодорожных путях на станции в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

Инцидент произошел на станции Редкино.

Как рассказала Марковская, злоумышленник стоял с гранатой на станции. По ее словам, мужчина при этом вел себя неадекватно.

Представитель ММСУТ отметила, что его уже задержали.

Ранее сообщалось, что житель Брянска угрожал полицейским взрывом гранаты. Злоумышленник также позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать гранату из-за неприязни к сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина был задержан, при обыске в его квартире опасных предметов не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».