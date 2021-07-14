Вильфанд рассказал, какой будет осень в Москве

В Москве ожидается долгая золотая осень, потому что почва весной и летом получила достаточное количество влаги. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Осадков было много. Я общался с нашими агрометеорологами, биологами, влаги много, поэтому не нужно печалиться, что листья быстро опадут. Пышное природы увядание будет продолжительное время», — сказал он.

По словам специалиста, москвичей также ждет бабье лето, которому будет предшествовать холодная погода. Метеоролог допустил, что теплых периодов будет несколько.

«Но хочу еще раз напомнить, что такое бабье лето: это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, дорогие москвичи, ожидая бабье лето, помните, что сначала придется померзнуть, поежиться», — отметил Вильфанд.

Ранее синоптик пообещал, что повторения лета 2010 года не будет.