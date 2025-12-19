«Орешник» готовят к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии

Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил журналистам, что комплекс «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера вы все слышали, что «Орешник» прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы вас пригласим и покажем», — сказал он.

Также Хренин добавил, что Минск адекватно реагирует на эскалацию напряженности вокруг Белоруссии.

«Мы адекватно реагируем на эскалацию», — отметил министр.

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится в стране и заступает на боевое дежурство. По словам Лукашенко, первые позиции комплекса уже оборудованы в Белоруссии.

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

