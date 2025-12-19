В Грузии заявили, что в конфликте на Украине будут две проигравшие стороны

Спикер парламента Грузии Папуашвили: в конфликте на Украине проиграют Киев и ЕС

Проигравшими в украинском конфликте окажутся две стороны — Киев и Европейский союз (ЕС), считает спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова передает ТАСС.

Депутат отметил, что в данный момент невозможно сказать, будет ли победитель в вооруженном противостоянии Украины и РФ.

«Но уже наверняка можно сказать, что у этой войны точно двое проигравших — это Украина и Евросоюз. Украина, которая вынуждена сейчас принимать решение о де-факто потере своих территорий, которая потеряла сотни тысяч своих граждан за эти четыре года, <...> Евросоюз, на плечи которого взвалили груз финансовой помощи Украине», — подчеркнул Папуашвили.

По его словам, ЕС вынужден брать кредит, чтобы выдать кредит Киеву. При этом в региональном содружестве наблюдается внутриполитическое напряжение, а его экономика «вращается вокруг нуля», добавил спикер парламента Грузии.

19 декабря лидеры стран — членов Европейского союза согласовали выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета регионального содружества. Помощь планируют оформить в виде беспроцентного кредита. Идею задействовать замороженные активы РФ для финансирования Украины в итоговое решение не включили.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили провал инициативы ЕС по изъятию российских активов.