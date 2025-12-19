Пожилая женщина неосознанно стала курьером аферистов и похитила деньги у пенсионерки

На Сахалине женщина помогла мошенникам похитить у пенсионерки 3,8 млн рублей

Полицейские Сахалина поймали курьера мошенников, которым оказалась 79-летняя женщина. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пожилую женщину из Хабаровского задержали в аэропорту. Выяснилось, она забрала деньги у местной жительницы и пыталась покинуть остров.

Средства она похитила у 86-летней пенсионерки, которая общалась с мошенниками. В конце ноября неизвестные предложили женщине заменить домофон, но позже рассказали о мошеннических действиях в ее отношении.

Всего женщина отдала мошенникам 3,8 миллиона рублей. Поняв, что ее обманули, сахалинка обратилась в полицию.

Сама доставщица, как выяснилось, также действовала под давлением мошенников. Она лишилась 300 тысяч рублей. Ей аферисты сказали, что таким образом она якобы помогает и не дает пожилым людям передавать деньги мошенникам.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее психолог назвала четыре уловки мошенников, на которые попадаются умные люди.