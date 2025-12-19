В Венгрии заявили о беспокойстве из-за планов ряда стран Европы в отношении России

Венгрия обеспокоена настроем некоторых стран Европы враждовать с Россией вне зависимости от исхода украинского конфликта. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с ТАСС.

«Нас по-настоящему тревожит, что некоторые европейские страны отчетливо говорят о том, что вне зависимости от возможного мира они готовятся к враждебным отношениям с Россией», — сказал министр.

По его словам, это показывает, что большинство стран Западной Европы готовятся к военному столкновению в долгосрочной перспективе.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с РФ. По мнению официальных лиц, к этому времени Россия якобы будет готова нанести удар по стране. На фоне этого станции метро и подвалы в ФРГ планируют переоборудовать в убежища. Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три, говорится в публикации.

В свою очередь власти РФ не раз заявляли, что у Москвы нет планов нападать на европейские страны. 27 ноября российский президент Владимир Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не будет нападать на Европу.

Ранее Эстония начала строить бункеры у границы с Россией.