Известный боксер вызвал на бой Даню Милохина

Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что готов сразиться в выставочном поединке с блогером Даней Милохиным, который серьезно занимается боксом в последние годы.

«Милохина можно первым на бой вызвать. Может быть, это будет для него уроком и поможет ему изменить свое мнение о стране, где он вырос и обрел популярность», — заявил Трояновский.

По мнению боксера, участие известных блогеров в поединках не особо помогает популяризировать единоборства.

«Я считаю, что поп-ММА и поп-бокс не популяризируют вид спорта. Профессиональный спортсмен годами тренируется и оттачивает свою технику. Он проводит бои, чтобы достичь какого-то успеха.

А человек, который вел аморальный образ жизни и потом вдруг решил, что ему хочется боксировать, — вышел на ринг поп-бокса и стал популярным за один бой. Как это популяризирует бокс? То, что он надел перчатки, не говорит о том, что он готов боксировать с профессиональными спортсменами. На это нужны годы. Хайп — это не про профессиональный спорт», — заявил Трояновский.

Боксер подчеркнул, что американский блогер Джейк Пол сумел одержать верх над Майком Тайсоном только благодаря тому, что был младше соперника на 30 лет.

«Можно сделать как Джейк Пол: дождаться, пока именитый боксер станет дедушкой, и выиграть на этом. А когда его брат Логан Пол вышел на ринг с Мейвезером, тот не оставил ему никаких шансов. И Пол ничего не смог с ним сделать», — заявил Трояновский.

Ранее Трояновский заявил, что готов повторить за Майком Тайсоном: «С удовольствием надрал бы кому-нибудь зад».