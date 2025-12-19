На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный боксер вызвал на бой Даню Милохина

Боксер Эдуард Трояновский вызвал на бой блогера Даню Милохина
Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что готов сразиться в выставочном поединке с блогером Даней Милохиным, который серьезно занимается боксом в последние годы.

«Милохина можно первым на бой вызвать. Может быть, это будет для него уроком и поможет ему изменить свое мнение о стране, где он вырос и обрел популярность», — заявил Трояновский.

По мнению боксера, участие известных блогеров в поединках не особо помогает популяризировать единоборства.

«Я считаю, что поп-ММА и поп-бокс не популяризируют вид спорта. Профессиональный спортсмен годами тренируется и оттачивает свою технику. Он проводит бои, чтобы достичь какого-то успеха.

А человек, который вел аморальный образ жизни и потом вдруг решил, что ему хочется боксировать, — вышел на ринг поп-бокса и стал популярным за один бой. Как это популяризирует бокс? То, что он надел перчатки, не говорит о том, что он готов боксировать с профессиональными спортсменами. На это нужны годы. Хайп — это не про профессиональный спорт», — заявил Трояновский.

Боксер подчеркнул, что американский блогер Джейк Пол сумел одержать верх над Майком Тайсоном только благодаря тому, что был младше соперника на 30 лет.

«Можно сделать как Джейк Пол: дождаться, пока именитый боксер станет дедушкой, и выиграть на этом. А когда его брат Логан Пол вышел на ринг с Мейвезером, тот не оставил ему никаких шансов. И Пол ничего не смог с ним сделать», — заявил Трояновский.

Ранее Трояновский заявил, что готов повторить за Майком Тайсоном: «С удовольствием надрал бы кому-нибудь зад».

