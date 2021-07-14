Круизное судно досрочно вернулось в Сингапур из-за COVID-19 у пассажира

Пассажирскому судну Dream Cruises, которое отправилось из Сингапура в круиз «в никуда», пришлось досрочно вернуться обратно. Причиной стал положительный тест на COVID-19 у одного из находящихся на борту пассажиров, сообщает CNA.

До этого всем пассажирам объявили о случае подозрения на коронавирусную инфекцию. В связи с чем деятельность на борту приостановили, а морское судно раньше намеченного срока вернулось в Сингапур.

Также экипаж Dream Cruises уточнил, что удалось установить людей, контактировавших с заболевшим коронавирусом. Их тесты на вирус оказались отрицательными. Однако люди, взаимодействовавшие с зараженным, все равно покинут корабль первыми.

Власти Сингапура с ноября 2020 года разрешили подобные путешествия «в никуда». В ходе заплыва судно на несколько дней выходит в открытое море без захода в другие страны.

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