РФПИ опроверг сообщения о причинах задержки одобрения «Спутника V» в ЕС

Сообщения о том, что создатели российской вакцины против COVID-19 «Спутника V» предоставили неполные сведения регулятору ЕС, является недостоверными. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев телеканалу CNBC-TV18.

«Мы видим, что «Спутник» атакуют большие фармацевтические компании, и кампания против него началась еще до того, как препарат был зарегистрирован», — сказал Дмитриев.

По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что у российской вакцины «очень хорошие клинические данные». Кроме того, препарат уже был зарегистрирован 67 странами, которые публикуют данные о его использовании в международных научных журналах.

«Результаты показали, что у «Спутника» нет побочных эффектов, которые есть у многих других вакцин, и поэтому его атакуют люди, которые обычно ссылаются на анонимные источники и так далее. У нас очень хороший прогресс с EMA, очень позитивный диалог с их профессиональной командой. Мы ожидаем одобрения EMA осенью, и с их стороны пока не было серьезных замечаний», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою высокую эффективность против новых штаммов коронавируса. Об этом следует из результатов исследований Центра имени Гамалеи, которые были опубликованы в международном научном журнале Vaccines.