Песков заявил об эффективности российской системы борьбы с пандемией

Российская система борьбы с пандемией коронавирусной инфекции доказала свою эффективность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сама система работы по ковиду выстроена по-разному <...> наша система доказала свою эффективность, каждая страна работает так, как считает целесообразным», — заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главе государства докладывают обо всех сценариях развития ситуации.

Кроме того, по словам Пескова, общественности также известно обо всех сценариях.

«Ничего закрытого тут нет», — отметил пресс-секретарь.

13 июля Россия обновила рекорд по числу умерших от коронавируса — за сутки скончались 780 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в стране выявили более 5,8 млн случаев коронавирусной инфекции, более 144 тысяч заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».