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Рейсы, следующие в аэропорт Казани, перенаправили в другие города

Следующие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В аэропорту Казани заявили, что все рейсы, следующие в воздушную гавань города, были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту подчеркнули, что рейсы перенаправили в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.

До этого в Росавиации заявили, что аэропорт Казани временно приостановил работу с 11:30 мск для обеспечения безопасности полетов. 

Отмечается, что воздушная гавань временно не отправляет и не принимает рейсы. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

23 мая над территорией Украины впервые за два года пролетел пассажирский Boeing компании Turkish Airlines. Об этом свидетельствовали данные сервиса FlightRadar.

Пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано после начала специальной военной операции РФ в этой стране. Таким образом, пассажирские самолеты не пролетали над украинской территорией уже два года.

22 мая в аэропорту Манас в киргизском Бишкеке прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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