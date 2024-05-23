В Петербурге накрыли группировку, незаконно легализовавшую более 1500 мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала канал организаторов незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыски в частном агентстве занятости, а также у местных жителей, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий стражами правопорядка были задержаны четверо сотрудников частного агентства занятости (три женщины и мужчина в возрасте от 20 до 56 лет,) а также его руководитель — 54-летняя женщина. По предварительным данным, криминальный бизнес принес фигурантам десятки миллионов дохода», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские подозревают, что с марта 2022 года злоумышленники могли незаконно легализовать не менее 1500 человек. Окончательная цифра пока не названа и, по оценкам сотрудников МВД, может доходить до нескольких тысяч.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.