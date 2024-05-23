В Грузии назвали никчемными угрозы Блинкена из-за закона об иноагентах

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии. Об этом в открытом письме на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари.

«Ваши угрозы такие же пустые и никчемные, как попытки революции без поддержки народа», — подчеркнул он.

По словам Субари, принятый в Грузии закон об иноагентах защищает власти страны от нападок со стороны администрации президента США Джо Байдена. Депутат заявил, что США посредством неправительственных организаций стремятся вернуть Грузию к «покорному правлению». Вашингтон действует не в интересах населения Грузии, добавил Субари.

До этого Блинкен заявил, что Соединенные Штаты примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах.

Ранее в США призвали ввести санкции против грузинских «марионеток Путина».