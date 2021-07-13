Питон напугал австрийку в туалете ее дома

Жительница Австрии нашла в ванной комнате своей квартиры питона, длина которого составляет почти 1 м, пишет Daiy Mail.

Издание отмечает, что 68-летняя Ева Кастнер была ошеломлена после того, как она увидела питона, который скользил по сиденью унитаза.

После этого женщина сообщила о необычной находке в полицию, которая передала эту информацию в службу дикой природы, чтобы ее специалисты решили проблему со змеей.

Специалисты извлекли ее из туалета австрийки и доставили в приют для животных. Позже питон был передан в зоопарк рептилий в Форхтенштайне.

На прошлой неделе сообщалось, что питон укусил справлявшего нужду 65-летнего жителя Австрии. В полиции заявили, что мужчина сидел на унитазе, когда почувствовал «укус в области гениталий», после чего он обнаружил полутораметрового питона. Австрийца госпитализировали с незначительными травмами.