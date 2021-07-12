В ВОЗ заявили об отсутствии достаточных свидетельств о необходимости повторной вакцинации

Всемирная организация здравоохранения на данный момент не обладает достаточным количеством свидетельств о том, что людям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, необходимы дополнительные дозы вакцины. Об этом в ходе брифинга заявила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд.

По словам Линдстранд, эффективность у различных препаратов снижается со временем, однако если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, то он хорошо защищен.

Эксперт добавила, что в настоящее время гораздо важнее обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, чем вводить дополнительные дозы тем, кто уже привился.

Линдстранд также отметила, что странам, которые начали проводить повторную вакцинацию населения, возможно, следует пересмотреть подход к программе вакцинации и поделиться препаратами с теми странами, где их не хватает.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что случаи повторного заражения штаммом коронавируса «дельта» случаются и среди полностью привитых, но при этом заболевание протекает легко и без госпитализации.