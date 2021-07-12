Макрон допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех французов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитывая развитие санитарной ситуации в стране, необходимо задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов. Об этом сообщает BFM.TV.

«Но я делаю выбор доверять. И я официально призываю всех наших граждан, которые не прошли вакцинацию, вакцинироваться как можно скорее», — добавил он.

Президент также сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах.

«Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых… будет введена обязательная вакцинация без промедления», — сказал он.

По словам главы государства, обязательная вакцинация будет распространяться на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.

Данной категории граждан необходимо будет пройти вакцинацию до 15 сентября.

«Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции», — подчеркнул Макрон.

Ранее французский президент допустил обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции среди некоторых групп населения.

31 мая Макрон привился от коронавируса нового типа.