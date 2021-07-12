Вакцинация от COVID-19 будет обязательной для приехавших на Кубань на пару дней

Требование о вакцинации от коронавируса будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел сделать прививку, находясь на курорте, он будет обязан это сделать после отбытия, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина — не важно», — уточнили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию повлечет за собой привлечение к ответственности.

Ранее власти Кубани назвали размер штрафа для непривитых туристов.