Учитель заклеил пластырем рты шумным детям и попал под следствие

В США учитель музыки стал фигурантом дела из-за применения лейкопластыря на уроке

Учитель угодил под суд в США за то, что заклеил лейкопластырем рты своим ученикам. Об этом стало известно Us Weekly.

В Перл-Ривер, штат Луизиана, 38-летнему учителю музыки Джорджу Сербану предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми и нанесении легких телесных повреждений. По данным полиции, 16 марта во время урока в начальной школе Риверсайд Сербан заклеил пластырем рты семерым ученикам в возрасте 8-10 лет за чрезмерный шум.

Дети рассказали родителям о случившемся, а те сообщили в полицию. Следователи отметили, что школьники были напуганы.

Уже на следующий день педагог был арестован, но внес залог в $15 тыс. и вышел из центра временного содержания. Его адвокат Роберт Тоал заявил, что пластыри использовались как часть урока по эвритмике, а не как наказание. По его словам, Сербан обучал своих учеников музыкальным концепциям, разработанным Эмилем Жаком-Далькрозом.

Мужчина отказался признать вину, вернулся ли он к работе с детьми, пока не уточняется. Родители учеников требуют привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее учитель заставил школьника с длинными волосами побриться налысо и был уволен.