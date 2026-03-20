Краснодарского чиновника задержали за мошенничество с земельными участками

В Краснодарском крае задержали главу управления по муниципальному имуществу Славянского района, его обвиняют в мошенничестве на 4,8 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

По версии следствия, к чиновнику обратилась женщина по вопросу приобретения земельного участка в данном районе. Подозреваемый решил оформить право собственности на четыре участка путем их аренды от лица обратившейся. Он предложил ей принять участие в преступной схеме за право оформить на нее один из участков. Общий ущерб бюджету оценивается в 4,8 млн рублей на момент совершения сделки.

В отношении соучастницы фигуранта следователем СК России возбуждено и расследуется уголовное дело.

Чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

