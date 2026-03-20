НАТО изменит миссию в Ираке по соображениям безопасности

Харт: НАТО из соображений безопасности скорректирует свое присутствие в Ираке
Войска Североатлантического альянса (НАТО) скорректируют свое присутствие в Ираке, руководствуясь соображениями безопасности. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель альянса Эллисон Харт.

«Мы можем подтвердить, что корректируем нашу позицию в контексте миссии НАТО в Ираке. Мы работаем в тесной координации с союзниками и партнерами. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение», — заявила Харт.

По ее словам, «политический диалог и практическое сотрудничество НАТО и Ирака, в том числе в рамках миссии НАТО в Ираке, будут продолжены». В остальном она предпочла воздержаться от предоставления дополнительных подробностей.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп похвалил НАТО за «сговорчивость» на фоне операции США в Иране. Он отметил, что союзники по альянсу по-прежнему не проявляют желания вступать в открытое противостояние с Исламской Республикой в конфликте вокруг Ормузского пролива. Однако они стали более уступчивыми после того, как Трамп продемонстрировал свой решительный настрой в решении вопроса, подчеркнул американский лидер.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

