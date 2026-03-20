Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Киевлянин женился на престарелой теще ради бегства от призыва в ВСУ

Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

На границе Украины с Молдавией задержан 44-летний житель Киева, который рассчитывал покинуть страну, оформив брак с пожилой женщиной. Его план раскрылся прямо на пункте пропуска, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина призывного возраста вместе с супругой прибыл на автомобильный пункт пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области. По данным пограничников, во время беседы «супруги» не смогли связно ответить на вопросы о совместном быте и деталях семейной жизни.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 80-летняя женщина на самом деле является матерью гражданской жены уклониста, а сам брак был заключен фиктивно с единственной целью — дать мужчине возможность легально покинуть страну.

«Во время общения с пограничниками «супруги» путались в ответах о совместной жизни, после чего выяснилось, что жена на самом деле оказалась матерью сожительницы уклониста, а их брак — фиктивный», — сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В итоге обоим было отказано в пересечении границы. В полицию направили уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Украинские пограничники отметили, что это не единичный случай: в августе 2025 года житель Винницкой области уже пытался аналогичным образом выехать за границу, заключив брак с бывшей тещей.

На фоне принудительной отправки украинских граждан призывного возраста на фронт в стране появляются все более причудливые способы вывоза мужчин за границу. Например, один предприниматель за деньги экспортировал уклонистов под видом игроков футбольной команды, а сотрудник СБУ в Киеве организовал схему подделки и продажи документов о наличии трех и более детей.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
