Киевлянин женился на престарелой теще ради бегства от призыва в ВСУ

На границе Украины с Молдавией задержан 44-летний житель Киева, который рассчитывал покинуть страну, оформив брак с пожилой женщиной. Его план раскрылся прямо на пункте пропуска, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина призывного возраста вместе с супругой прибыл на автомобильный пункт пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области. По данным пограничников, во время беседы «супруги» не смогли связно ответить на вопросы о совместном быте и деталях семейной жизни.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 80-летняя женщина на самом деле является матерью гражданской жены уклониста, а сам брак был заключен фиктивно с единственной целью — дать мужчине возможность легально покинуть страну.

В итоге обоим было отказано в пересечении границы. В полицию направили уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Украинские пограничники отметили, что это не единичный случай: в августе 2025 года житель Винницкой области уже пытался аналогичным образом выехать за границу, заключив брак с бывшей тещей.

На фоне принудительной отправки украинских граждан призывного возраста на фронт в стране появляются все более причудливые способы вывоза мужчин за границу. Например, один предприниматель за деньги экспортировал уклонистов под видом игроков футбольной команды, а сотрудник СБУ в Киеве организовал схему подделки и продажи документов о наличии трех и более детей.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду.