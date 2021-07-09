Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, но останется сложной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, но до сих пор остается сложной. Об этом передает «Интерфакс».

«В Москве ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы видим даже некоторое снижение заболеваемости. Но обстановка остается очень сложная, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, мы видим определенную тенденцию», — отметил Собянин.

Он отметил, что тревогу вызывает большой процент госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом, общее количество помещенных в больницы с COVID-19 остается на одном и том же уровне — около 1700 человек в сутки. В основном это тяжелые или особо тяжелые больные, которых в дальнейшем переводят в реанимацию или подключают к ИВЛ.

Кроме того, Собянин призвал москвичей придерживаться правил на основе рекомендаций Роспотребнадзора и продолжать активно вакцинироваться.

Ранее Оперштаб Москвы сообщил, что за прошедшие сутки в столице было зафиксировано 6643 новых случая заражения коронавирусом.